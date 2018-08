Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Beim Rückwärtseinparken Unfall ...

LPI-SHL: Beim Rückwärtseinparken Unfall verursacht

Suhl - Am 24.08.2018 gegen 13:30 Uhr versuchte ein 29-jähriger Fahrer eines Audi in der Donopsstraße in Meiningen rückwärts einzuparken. Beim Einparken ließ der aus Meiningen stammende Mann die nötige Sorgfalt außer acht und stieß gegen einen geparkten Seat. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx