Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Berauscht gefahren

LPI-SHL: Berauscht gefahren

Meiningen - Für einen 34-jährigen Opelfahrer endete in Meiningen die Fahrt am frühen Mittwochmorgen nach einer Verkehrskontrolle in der Berliner Straße. Neben einem positiven Drogentest roch der Mann auch noch nach Alkohol. Er musste im Meininger Klinikum eine Blutprobe abgeben und wurde angezeigt.

