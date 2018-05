Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Berauscht unterwegs

LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Schmalkalden - Beamte der Meininger Polizei kontrollierten am Sonntagabend einen 42-jährigen Mopedfahrer in der Renthofstraße in Schmalkalden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Metamphetamin und Cannabis. Der Mann musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Klinikum nach Schmalkalden begleiten und weiterfahren durfte er natürlich auch nicht mehr.

