Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Bereitschaftspolizei in Meiningen

LPI-SHL: Bereitschaftspolizei in Meiningen

Meiningen - Im Rahmen der Dienststellenunterstützung war am Freitag, den 13.04.2018 die Erfurter Bereitschaftspolizei im Stadtgebiet Meiningens eingesetzt. Ziel waren verstärkte Kontrollen an öffentlichen Plätzen, an denen es regelmäßig zu Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung kommt. Die Beamten stellten bei Personenkontrollen unter anderem vier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und einen Verstoß gegen das Waffengesetz fest und fanden Diebesgut auf, wobei es sich um ein gestohlen gemeldetes Dokument handelte.

