Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: beschmutzte Fassade

LPI-SHL: beschmutzte Fassade

Meiningen - In der Nacht vom 16.08. zum 17.08.2018 wurde die Fassade / der Eingangsbereich eines Bürogebäudes in Meiningen in der Neu-Ulmer-Straße durch unbekannte Täter mit einer einer schwarzen Flüssigkeit (vermutlich Teer) beschmutzt. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei der PI Schmalkalden-Meiningen zu melden.

