Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Betrunken gegen einen Pfeiler

LPI-SHL: Betrunken gegen einen Pfeiler

Bad Liebenstein - Die Fahrerin eines Kleinwagens vom Hersteller Opel fuhr am Dienstagabend in Bad Liebenstein gegen eine Grundstücksmauer und beschädigte diese. Anschließend fuhr sie mit dem ebenfalls beschädigten Wagen davon. Der Grundstückseigentümer hatte den Vorfall bemerkt und sofort die Polizei in Bad Salzungen informiert. Bei der Anfahrt zum Tatort kam den Beamten ein Opel mit beschädigtem Frontbereich und einem platten Vorderrad entgegen. Das Fahrzeug wurde gestoppt und die Fahrerin einer Kontrolle unterzogen. Sie war mit 3 Promille stark alkoholisiert und musste deshalb im Klinikum Bad Salzungen eine Blutprobe abgeben.

