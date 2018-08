Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Betrunken nach Hause gelaufen ...

LPI-SHL: Betrunken nach Hause gelaufen und Polizeieinsatz ausgelöst

Suhl - Am Samstagabend gegen 23:40 Uhr wählte ein aus Rohr stammender Mann den Notruf und teilte mit, dass er zu einem Kneipenbesuch in Suhl war und sich nun auf dem Heimweg befände. Ferner gab er an, dass er zurzeit auf einer Wiese läge, wo genau wisse er nicht und nicht weiter käme. Die Beamten machten sich Sorgen um das Wohlergehen des Mannes. Nach umfassender Absuche konnte der Anrufer an seiner Wohnanschrift schlafend angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

