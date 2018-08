Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Betrunken und aggressiv

LPI-SHL: Betrunken und aggressiv

Hildburghausen - Samstagabend befuhr ein Mann mit seinem PKW die Straße "Am Schlossberg" in Hildburghausen, als ihm plötzlich ein offensichtlich betrunkener junger Mann aus einer Personengruppe heraus vor den PKW sprang. Der Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß nur mit einer Vollbremsung vermeiden. Der Unbekannte legte sich dann auf die Motorhaube und schlug auf das Fahrzeug ein. Zum Glück entstanden keine Schäden am PKW. Der Unbekannte lief danach einfach weiter. Die informierten Beamten stellten ihn kurze Zeit später. Ein Atemalkohiltest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Während der Identitätsfeststellung wurde er zunehmend aggressiver. Da davon ausgegangen werden musste, dass er weitere Straftaten verüben wird, kam der 17-Jährige vorübergehend in Gewahrsam bei der Polizei in Hildburghausen.

