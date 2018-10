Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Betrunkene Jugendliche

LPI-SHL: Betrunkene Jugendliche

Suhl - In der Nacht zu Freitag beobachtete ein Zeuge, wie zwei junge Männer das Ortsschild von Kieselbach herausrissen und es an den Straßenrand warfen. Weitere Verkehrsschilder und einen Leitpfosten schmissen sie auf ein Grundstück in der Frankfurter Straße in Kieselbach. Der Zeuge hielt die Jungs bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die beiden 16-Jährigen hatten ordentlich Alkohol auf der Kirmes getankt. Der Alkomat zeigte Ergebnisse von 0,92 und 1,18 Promille. Die Beamten übergaben die Jugendlichen an ihre Eltern.

