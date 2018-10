Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Betrunkener Fahrradfahrer begeht ...

LPI-SHL: Betrunkener Fahrradfahrer begeht Unfallflucht

Bad Salzungen - Am Sonntagmorgen, gg. 03:30 Uhr befuhr ein Radfahrer die Straße vor der Spielothek am Rhönblick. Dabei kollidierte er mit einen abgestellten Pkw. Dieser Vorfall wurde von der Fahrzeugeigentümerin beobachtet, welche die Polizei informierte. Die konnte noch in unmittelbarer Tatortnähe den Fahrradfahrer feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Bei dem 28-jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Da der angefahrene Pkw beschädigt wurde muss sich der Fahrradfahrer jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

