Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Böschungsbrand

LPI-SHL: Böschungsbrand

Bad Liebenstein - Möglicherweise war Mittwochnachmittag eine Zigarette der Auslöser eines Böschungsbrandes in der Nähe des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Liebenstein. Die Kameraden der Feuerwehr konnten die Fläche von etwa 5 x 15 Metern glücklicherweise schnell löschen. Da sich in unmittelbarer Nähe gleich der Wald befindet, verhinderten sie somit schlimmeres.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Cindy Beyer Telefon: 03681 32-1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx