Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Brand eines Wohnhauses in Gießübel

LPI-SHL: Brand eines Wohnhauses in Gießübel

Hildburghausen - Am 25.08.2018 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Wohnhausbrand in der Neubrunnstraße in Gießübel. Nach bisherigen Erkenntnisstand entstand der Brand im Bereich eines Feststoffbrennofens. Das Feuer griff auf das gesamte Gebäude über. Ein Bewohner, welcher zum Zeitpunkt des Brandausbruches zuhause war, konnte sich nach draußen retten. Zwei weitere Bewohner waren zum Zeitpunkt nicht zuhause, so dass keine Personen verletzt wurden. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Da sich immer wieder Glutnester bildeten, führte die Feuerwehr ein Brandwache bis zum darauffolgenden Morgen durch. Das Wohnhaus ist unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 89.000 Euro. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Brandursachenermittlung übernommen.

