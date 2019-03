Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Brand in Photovoltaik-Anlage

LPI-SHL: Brand in Photovoltaik-Anlage

Dönges - In einer Photovoltaik-Anlage in der Frauenseer Straße in Dönges kam es Montagnachmittag zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen war ein Kurzschluss in einem Kabelkanal ursächlich. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.500 EUR.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Cindy Beyer Telefon: 03681 32-1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx