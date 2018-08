Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Brandstifter

LPI-SHL: Brandstifter

Meiningen - Bislang Unbekannte setzten Dienstagabend eine Campingliege in einer Baracke auf einem Ruinengrundstück in der Heinrich-Heine-Straße in Meiningen in Brand. Eine Gefahr, dass das Feuer Gebäudeteile beschädigt, war nicht gegeben. Die Feuerwehr Meiningen war mit zwei Fahrzeugen und elf Kameraden vor Ort und konnte den Brand zum Glück schnell löschen.

