Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Brandursache ermittelt

LPI-SHL: Brandursache ermittelt

Meiningen - Am Dienstag brannte die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ernestinerstraße in Meiningen. (Siehe Medieninformation vom 21.08.2018). Bei dem Feuer entstand ein Schaden von ca. 100.000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Suhl nahm die Ermittlungen zur Brandursache bereits am Mittwoch auf. Diese ergaben, dass das Feuer fahrlässig verursacht wurde. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen einen 37-jährigen Mitbewohner der Dachgeschosswohnung wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

