Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Bremsen versagt

LPI-SHL: Bremsen versagt

Suhl - Eine 18-Jährige befuhr Montagabend mit ihrem Skoda vom Sehmar kommend in Suhl die Kreuzung Hopfenblüte. Hier warteten bei roter Ampel bereits ein Audi und ein Volkswagen. Als die junge Frau ebenfalls anhalten wollte, zeigte ihr Skoda keinerlei Bremswirkung. In der Not suchte sie die Lücke zwischen den ganz rechts und ganz links in den Fahrspuren stehenden Autos. Das Manöver ging dann doch etwas daneben. Der Skoda traf beide Fahrzeuge und fuhr weiter auf die Kreuzung. Zum Glück schaltete die Ampel in diesem Moment auf Grün, so dass keine Fahrzeuge die Kreuzung von der Seite her befuhren. Auf einer gegenüberliegenden Grünfläche blieb der Skoda dann von allein stehen. Verletzt wurde niemand, der Schaden beläuft sich auf fast 6.000 Euro.

