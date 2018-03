Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Cannabiskonsum festgestellt

LPI-SHL: Cannabiskonsum festgestellt

Brotterode-Trusetal - Am Montagvormittag kontrollierten Polizeibeamte in der Nentershäuser Straße in Brotterode-Trusetal einen VW Passat. Hierbei testeten sie den Fahrer auf seine Fahrtüchtigkeit. Das Drogentestgerät reagierte positiv auf den Konsum von Cannabis. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und ordneten die Entnahme einer Blutprobe im Klinikum Schmalkalden an.

