Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Dachrinne abgefahren

LPI-SHL: Dachrinne abgefahren

Altersbach - Am Nachmittag des 30.08.2018 wurde in Altersbach, in der Straße Renterei die Dachrinne der Garage eines dort wohnhaften 68 Jährigen beschädigt. Beim Verursacher handelt es sich vermutlich um ein vorbei fahrendes Fahrzeug. Der Fahrzeugführer hat sich jedoch, ohne seine Personalien anzugeben, pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt. An der heraus gerissenen Dachrinne entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 EUR. Anzeige wegen Unfallflucht wurde erstattet.

