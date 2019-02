Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Dieb gefasst

LPI-SHL: Dieb gefasst

Hildburghausen - Donnerstagnachmittag entwendete ein 37-Jähriger Alkohol und Tabak aus einem Supermarkt in der Coburger Straße in Hildburghausen. Als die Kassiererin den Mann aufhalten wollte, schubste er sie zur Seite und rannte in Richtung Stadtparkt. Polizisten konnten ihn kurze Zeit später ergreifen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Cindy Beyer Telefon: 03681 32-1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx