Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Diebe auf der Baustelle

Eisfeld - Unbekannte demontierten in der Zeit vom 05.09.2018, 12.00 Uhr, bis Dienstagnachmittag fachgerecht eine elektrische Sonnenschutzanlage, die an der Grundschule in der Straße "Weihbach" in Eisfeld angebracht war. Die Schule selbst befindet sich momentan im Sanierungsprozess. Ein Schaden von ca. 3.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

