Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Diebesgut im Kinderwagen versteckt

LPI-SHL: Diebesgut im Kinderwagen versteckt

Suhl - Ein 49-Jähriger packte mehrere Dosen Energy Drink im Gesamtwert von 25 Euro in das untere Ablagefach seines mitgeführten Kinder-Buggy, bedeckte die Getränkedosen mit Kleidungsstücken und verließ den Kassenbereich eines Supermarktes in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl, ohne zu bezahlen. Dort konnte der Mann festgehalten und die Polizei informiert werden. Der Dieb erhielt eine Anzeige.

