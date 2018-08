Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Diebstahl aus Firma

LPI-SHL: Diebstahl aus Firma

Steinbach-Hallenberg - In der Zeit vom 22.08.2018 bis zum 24.08.2018 wurde in eine Firma in Steinbach-Hallenberg, Straße Rösse eingebrochen. Durch unbekannte Täter wurden aus dem Gebäude diverse Baumaschinen und Elektrogeräte entwendet. Der Gesamtentwendungsschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

