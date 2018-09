Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Diebstahl und Sachbeschädigung ...

LPI-SHL: Diebstahl und Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Bad Salzungen - In der Nacht vom 21.09. auf den 22.09.2018 suchten unbekannte Täter das Grundstück eines Autohauses in der Kaltenborner Straße in Bad Salzungen auf. Sie zerschlugen bei einem Neuwagen die Heckscheibe und entwendeten anschließend von zwei Fahrzeugen die Reifen samt der dazugehörigen Felgen. Die PKWs wurden zum Teil auf Steinen bzw. auf den blanken Bremsscheiben abgesetzt. Der entstandene Beute- und Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

