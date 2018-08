Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle in Leimrieth

LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle in Leimrieth

Hildburghausen - In der Nacht vom 23.08.2018 zum 24.08.2018 kam es in Leimrieth an einer Baustelle zum Diebstahl. Dort wurden durch bisher unbekannte Täter eine Hydraulikpumpe und Schläuche von einem Kabelwagen entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hildburghausen entgegen.

