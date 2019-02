Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Diesel abgezapft

LPI-SHL: Diesel abgezapft

Schmalkalden - Unbekannte bohrten in der Zeit von Donnerstagmittag bis Montagmorgen (18.02.2019) den Tank eines LKW, der im Asbacher Weg in Schmalkalden geparkt war, an und zapften anschließend ca. 250 Liter Diesel ab. Ein Gesamtschaden von ca. 1.250 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

