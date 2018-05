Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Diesel gestohlen

LPI-SHL: Diesel gestohlen

Schwarza - Gleich drei Dieseldiebstähle zeigte ein Verantwortlicher einer Baufirma am Montag an. Beim Sichten von Material einer Überwachungskamera, welche im Bereich einer Straßenbaustelle in der Meininger Straße in Schwarza angebracht war, war der Fahrer eines weißen Volkswagens vom Typ "Caddy" zu sehen, wie er an drei Baumaschinen den Kraftstoff zapfte. Insgesamt entwendete der bislang unbekannte Mann Kraftstoff im Wert von 750 Euro.

