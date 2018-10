Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Drei Fahrräder geklaut

LPI-SHL: Drei Fahrräder geklaut

Suhl - Unbekannte entwendeten zwischen dem 17.09.2018 und 07.10.2018 ein silbernes BMX-Fahrrad der Marke "Blank", ein Fahrrad der Marke "Talson" und ein rot-weißes Fahrrad im Gesamtwert von etwa 500 Euro aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Großen Beerbergstraße in Suhl. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

