Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Dreister Diebstahl

Suhl - Dienstagabend gelangten zwei bislang unbekannte Frauen über ein halbgeöffnetes Rolltor auf die Laderampe eines Lebensmitteldiscounters in der Würzburger Straße in Suhl. Von dort entwendeten sie Lebensmittel, die für die Suhler Tafel bereitgestellt waren. Die beiden Frauen stiegen schließlich in ein Wohnmobil, welches von einem Mann gefahren wurde und entfernten sich in Richtung Autobahnzubringer Suhl-Sehmar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

