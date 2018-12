Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Drogenfahrt in Meiningen

LPI-SHL: Drogenfahrt in Meiningen

Meiningen - Ein 33-jähriger Meininger wurde am 30.11.2018 um 08:50 Uhr in der Lindenallee in Meiningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf Nachfrage der kontrollierenden Beamten gab dieser an gelegentlich THC-Produkte zu konsumieren. Ein durchgeführter Drogenvortest ergab dann auch ein positives Ergebnis auf Cannabis. Die Folge war eine Blutentnahme im Klinikum Meiningen und die Untersagung der Weiterfahrt.

