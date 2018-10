Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: E-Bike entwendet

LPI-SHL: E-Bike entwendet

Zella-Mehlis - Sein E-Bike stellte Mittwochabend ein 41-jähriger Mann auf dem Gelände einer Firma in der Straße "Am Köhlersgehäu" in Zella-Mehlis ab und schloss es am Fahrradständer an. In der Zeit von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr zerstörte ein bislang unbekannter Täter das Schloss und entwendete anschließend das schwarze Fahrrad, der Marke "Prophete" im Wert von ca. 2.500 Euro.

