Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Einbruch

LPI-SHL: Einbruch

Oberhof - Unbekannte brachen in der Nacht zum Montag in ein Hotel in der Magnus-Poser-Straße in Oberhof ein. Entwendet wurde nach ersten Angaben des Besitzers nichts. Den Schaden an der Tür sowie an einem Doppelfenster schätzt er auf 600 Euro.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Fred Jäger Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx