Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Einbruch im Tierpark

LPI-SHL: Einbruch im Tierpark

Suhl - Offenbar sehr hungrig war ein Einbrecher in der Nacht zum Montag in Suhl. Er verschaffte sich Zutritt zum Verwaltungsgebäude des Tierparks in der Suhler Schweiz und nahm aus dem Küchenbereich ein Päckchen Kaffee, Joghurt, Obst, Schinken sowie Margarine und Brot mit. Zudem fehlt noch ein Stoffbeutel. Mit diesem könnte der nächtliche "Tierparkbesucher" seine Beute transportiert haben. Zudem entstand durch das gewaltsame Öffnen mehrerer Türen ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Zur Aufklärung des Einbruchs bittet die Suhler Polizei um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 03681 369-225.

