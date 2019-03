Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Einbruch in Meininger Geschäft

LPI-SHL: Einbruch in Meininger Geschäft

Meiningen - Unbekannte brachen in der Zeit von Montagabend, 19.20 Uhr, bis Dienstagmorgen, 8.15 Uhr, in ein Geschäft für Heimtierbedarf im Steinweg in Meiningen ein. Der oder die Einbrecher öffneten gewaltsam ein mit einem Gitter gesichertes Fenster auf der Rückseite des Geschäftes und begaben sich anschließend ins Innere. Dort angekommen öffneten der oder die Täter einen Tresor und entwendeten mehrere Eintausend Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben. Weiterhin gehen die Ermittler der Polizei davon aus, dass die Täter im Vorfeld die Gegenstände, die sie zum Einbruch nutzten, gestohlen haben. Wer vermisst die abgebildeten Gegenstände? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizei.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -