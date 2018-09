Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Einbruch in Reisebus - Zeugenaufruf

LPI-SHL: Einbruch in Reisebus - Zeugenaufruf

Schmalkalden - Ein Reisebus eines Unternehmens aus Main-Kinzig-Kreis war am Samstag auf einem Parkplatz in Schmalkalden, Steinerne Wiese, abgeparkt. Zwischen 11.35 Uhr und 13.55 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in den Bus ein und durchwühlte die persönlichen Dinge der Fahrgäste. Entwendet wurden unter anderem zwei Taschen und ein Mobiltelefon im Gesamtwert von rund 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.

