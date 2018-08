Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Einbruchsversuch in Gartenhaus

LPI-SHL: Einbruchsversuch in Gartenhaus

Vacha - Ein unbekannter Einbrecher versuchte in der Zeit von Sonntag- bis Dienstagvormittag in ein Gartenhaus in der Gartenanlage "St. Annen" im St. Annenweg in Vacha einzubrechen. Glücklicherweise blieb es nur beim Versuch, dennoch entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

