Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Einkaufswagen-Box beschädigt

LPI-SHL: Einkaufswagen-Box beschädigt

Vacha - Ein unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte Mittwochnachmittag beim Ausparken aus einer Parklücke die Überdachung der Einkaufswagen-Box auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Sandweg" in Vacha und verursachte einen Schaden von etwa 200 Euro. Danach verließ der Fahrer pflichtwidrig den Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

