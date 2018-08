Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: entwendetes Fahrradteil zum Kauf ...

LPI-SHL: entwendetes Fahrradteil zum Kauf angeboten

Schmalkalden - Am Freitag, den 17.08.2018, erschienen 2 junge Männer in einem Fahrradladen in Schmalkalden um einen Fahrradrahmen zum Kauf anzubieten. Der Rahmen selbst gehörte aber zu einem entwendeten Fahrrad. Zufälligerweise wurde der Rahmen durch Bekannte des Geschädigten des Fahrraddiebstahles wiedererkannt, welche den Geschädigten, sowie die Polizei informierten. Aufgrund der schnellen Mitteilung konnten die 2 jungen Männer noch vor Ort angetroffen werden. Beide erwartet nun ein Verfahren wegen Hehlerei, da sie ein gestohlenen Gegenstand zum Verkauf anboten. Der Täter zum eigentlichen Fahrraddiebstahl konnte ebenfalls ermittelt werden. Dieser ist bereits wegen mehrerer Diebstahlsdelikte polizeibekannt.

