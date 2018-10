Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Ergänzung zum Unfall vom 15.10.2018

LPI-SHL: Ergänzung zum Unfall vom 15.10.2018

Merkers-Krayenberggemeinde - Ein 34-Jähriger fuhr Montagvormittag mit einem überbreiten Sattelzug von Hämbach nach Dorndorf. In einer Linkskurve kam dem Fahrer ein 54-Jähriger mit seinem Chevrolet entgegen. Auf gleicher Höhe kam es zur seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. (siehe Medieninformation vom 16.10.2018). Der Unfall ereignete sich in Merkers. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

