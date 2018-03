Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Ermittlungen zu einer ...

LPI-SHL: Ermittlungen zu einer Verkehrsgefährdung

Zella-Mehlis - Zu einer Straßenverkehrsgefährdung, welche bereits am Nachmittag des 9. März 2018 in Zella-Mehlis stattfand, führt die Suhler Polizei Ermittlungen. Nachden ein etwa 16 Jahre alter Jugendlicher mit einem schwarz-grünen Moped Simson S 50 um 15.10 Uhr durch Polizeibeamte zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden sollte, ergriff der junge Mann in der Talstraße die Flucht. Hierbei kollidierte er in der Einfahrt des LIDL-Kundenparkplatzes beinahe mit einem silberfarbenen Audi. Bei seiner rasanten Fahrt durch Zella-Mehlis nutzte der Fahrer unter anderem Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung und zwang auf Höhe der Magdalenenkirche den Fahrer eines weißen Pkw Hyundai zu einer Vollbremsung. Schließlich fuhr der junge Mann unerkannt davon. Die Fahrzeugführer der genannten Fahrzeuge sowie Personen, die Hinweise zur Identität des Mopedfahrers geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Suhl in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Telefon: 03681 369-224