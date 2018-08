Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Erst getankt, dann gefahren

LPI-SHL: Erst getankt, dann gefahren

Henneberg - Einen 49-jährigen VW-Fahrer kontrollierten Polizisten Donnerstagabend in der Hauptstraße in Henneberg. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,43 Promille, was eine Blutentnahme nach sich zog.

