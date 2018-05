Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Erst getrunken, dann gefahren

LPI-SHL: Erst getrunken, dann gefahren

Meiningen - Beamte der Meininger Polizei kontrollierten am Freitagabend einen 64-jährigen Opel-Fahrer in der Bernhardstraße in Meiningen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 2,46 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme ins Klinikum nach Meiningen begleiten und anschließend seinen Führerschein abgeben. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr war die Folge.

