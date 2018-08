Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Erst getrunken, dann gefahren

LPI-SHL: Erst getrunken, dann gefahren

Zella-Mehlis - Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Mittwochabend einen 31-jährigen Toyota-Fahrer in der Straße "Am Schießstand" in Zella-Mehlis. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,74 Promille und der kurze Zeit später gerichtsverwertbare Test bestätigte die erste Messung. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige war die Folge und weiterfahren durfte der Mann auch nicht mehr.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx