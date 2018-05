Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Explosionsgefährlicher Stoff

LPI-SHL: Explosionsgefährlicher Stoff

Meiningen - Am heutigen Tag gegen 14.00 Uhr erschien ein Bürger in der PI Schmalkalden-Meiningen mit einem Fläschchen, welches ein Pulver beinhaltete. Mit dieser Flasche war er im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit in Kontakt gekommen. Bei der Prüfung stellte sich heraus, dass es sich um einen explosionsgefährlichen Stoff handelt. Dieser wurde durch Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes gesichert. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Eine Gefahr für Personen bestand jedoch zu keiner Zeit.

