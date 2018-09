Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Römhild/Gleichamberg - Am 21.09.2018 um 12:00 Uhr befanden sich die Beamten auf Streife in der Ortschaft Gleichamberg. Ihnen fiel ein verdächtiges Fahrzeug auf, welches einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Dieser Kontrolle wollte sich der Fahrer entziehen und versuchte eine möglichst große Distanz zum Streifenwagen herzustellen. Nach kurzem Verfolgungsdruck hielt der Fahrer sein Fahrzeug an. Bei der Kontrolle des 31 jährigen Fahrers wurde der Grund der kurzen Flucht ersichtlich. Er besaß keinen gültigen Führerschein. Es wurde eine Anzeige gefertigt und die Weiterfahrt unterbunden.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Hildburghausen Polizeiinspektion Hildburghausen Telefon: 03685 778 0 E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx