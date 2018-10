Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Fahren unter Drogenenfluss

LPI-SHL: Fahren unter Drogenenfluss

Wölfershausen - Wegen der tiefstehenden Sonne übersah eine 62-Jährige einen Traktor mit Anhänger, der am rechten Fahrbahnrand in der Hauptstraße in Wölfershausen geparkt war und stieß frontal mit ihrem Opel gegen den Hänger. Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 8.500 Euro.

