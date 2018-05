Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Fahrerin leicht verletzt

LPI-SHL: Fahrerin leicht verletzt

Steinbach-Hallenberg - In Steinbach-Hallenberg wurde die Fahrerin eines Pkw Mercedes am Dienstagvormittag bei einem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer eines Transporters hatte das Fahrzeug der Frau offenbar zu spät bemerkt und war seitlich mit diesem kollidiert. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 11000 Euro.

