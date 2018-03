Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Fahrrad entwendet

LPI-SHL: Fahrrad entwendet

Schmalkalden - Am Samstagmorgen schloss ein 32-Jähriger sein schwarz/grünes Fahrrad an einen Baum vor dem Hauseingang Renthofstraße 41 in Schmalkalden an. Am Sonntagmorgen war das Rad der Marke "Corratec MT Cross Cent" weg. Der Eigentümer gab den Wert des Rades mit 700 Euro an.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Fred Jäger Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx