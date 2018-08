Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Fahrrad entwendet

LPI-SHL: Fahrrad entwendet

Zella-Mehlis - Ein rotes Mountainbike, welches auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Talstraße in Zella-Mehlis abgestellt war, entwendete ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch in der Zeit von 12.00 Uhr bis 14.30 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

