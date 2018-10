Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Fahrrad-Teile geklaut

LPI-SHL: Fahrrad-Teile geklaut

Bad Salzungen - Unbekannte entwendeten am Donnerstag die beiden Vorderräder und einen Fahrradmantel von zwei Fahrrädern der Marke "Mifa", die im Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Bad Salzungen standen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Suhl newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126725 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126725.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Cindy Beyer Telefon: 03681 32-1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx