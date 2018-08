Landespolizeiinspektion Suhl / LPI-SHL: Fahrzeug beschädigt und Abgehauen

LPI-SHL: Fahrzeug beschädigt und Abgehauen

Benshausen - Am Nachmittag des 29.08.2018, in der Zeit von 16:30 - 18:45 Uhr, parkte ein 49 Jähriger aus Suhl seinen braunen Mercedes, mit Suhler Kennzeichen, auf dem Parkplatz des Freibades in der Aschenhofstraße in Benshausen. Als er später zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden an der hinteren Tür fest. Der Verursacher hat nichts getan um seine Identität bekannt zu geben, aus diesem Grund wurde Anzeige erstattet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 EUR.

